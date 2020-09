MX2, Emilia Romagna: Vialle mostra a Geerts ter tudo sob controle

Mesmo com Jago Geerts (1.º/2.º) a vencer a primeira manga do GP Emilia Romagna, Tim Vialle (2.º/1.º) não perdeu o foco e conquistou a sua quinta vitória em oito rondas.