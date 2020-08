O campeonato mundial de Motocross regressa este fim-de-semana após cinco meses de interrupção devido à pandemia do novo coronavírus. Recordamos quem são os 10 primeiros na classificação provisória.

À chegada ao Grande Prémio da Letónia, destacam-se dois nomes: Tom Vialle e Jago Geerts. O belga venceu na abertura da temporada em Matterley Basin mas o francês respondeu na semana seguinte em Valkenswaaard e assumiu a liderança do campeonato depois de Geerts se ver envolvido numa queda no arranque da segunda manga.

Com dois quartos lugares, a regularidade de Jed Beaton permite-lhe ocupar atualmente o 3.º posto a 13 pontos do líder e na frente de Maxime Renaux. O francês subiu ao degrau intermédio do pódio na Holanda depois de ter sido apenas 11.º em Inglaterra.

Na sua primeira época completa no Mundial de MX2, Rene Hofer está a deixar uma boa imagem e é o atual 5.º classificado no campeonato, apenas um ponto na frente do também “rookie”, Mikkel Haarup.

Segue-se dois pilotos que estão a disputar o seu último campeonato de MX2. Tanto Thomas Kjer Olsen como Ben Watson não vão poder alinhar em 2021 por ultrapassarem o limite dos 23 anos de idade. A missão deste duo será melhorar rapidamente o 7.º e 8.º lugar que ocupam, respetivamente, para tentar um bom contrato em MXGP no próximo ano.

Conrad Mewse e Jeremy Sydow encerram o lote dos dez primeiros após os dois GP’s que tiveram lugar em Março.

Favoritos à vitória não faltam para Kegums… acompanhe todas as novidades do Grande Prémio da Letónia aqui no Offroad Moto ao longo do dia de domingo!