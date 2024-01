O 'onze' do Benfica só tem duas alterações relativamente à vitória caseira frente ao Boavista, para a I Liga, com a troca de Musa por Arthur Cabral, na frente de ataque, enquanto João Neves assume o seu lugar, por troca com Florentino, a quem surpreendentemente tinha cedido o seu lugar no meio-campo frente aos 'axadrezados'.

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, faz alinhar o 'dono' da baliza Trubin e o quarteto defensivo mais utilizado, com o 'faz-tudo' Aursnes na lateral direita, com o capitão Otamendi e António Silva no eixo e Morato na esquerda.

No meio-campo, ao lado de Neves, vai estar Kokçu, no apoio ao habitual trio ofensivo composto por Ángel Di María, Rafa e João Mário, desta feita a 'alimentarem' a produção ofensiva de Musa.

No estreante Estoril Praia, Vasco Seabra fez cinco mexidas, relativamente à derrota frente ao Arouca, dando a titularidade ao guarda-redes e capitão Dani Figueira, em detrimento de Marcelo Carné.

Na defesa, o treinador 'canarinho' apostou no experiente Mangala para comandar um trio defensivo, juntamente com Volnei Feites e Bernardo Vital, no lugar de Raul Parra.

Wagner Pina, que rende Tiago Araújo, deve ser a opção para a ala direita, transitando Rodrigo Gomes para a esquerda, com Mateus Fernandes e Koba Koindredi no centro, enquanto extremo Rafik Guitane é o único atacante que se mantém no 'onze'.

Cassiano, na zona central, e Heriberto Tavares, na esquerda, são as novidades na dianteira 'canarinha', em detrimento de Alejandro Marqués e João Marques, respetivamente.

O Benfica, recordista de conquistas da Taça da Liga, com sete, a última das quais em 2016, procura hoje a sua nona final, frente ao Estoril Praia, que nunca tinha chegado a esta fase da prova.

O embate entre as equipas lisboeta e cascalense está marcado para as 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e vai ser arbitrado por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

O vencedor da meia-final de hoje vai defrontar, no sábado, também na cidade leiriense, o Sporting de Braga, que na terça-feira bateu o Sporting, por 1-0.

JP // NFO

Lusa/Fim