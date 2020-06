Mundial de Rallies Cross Country terá três rondas

A Federação Internacional de Motociclismo anunciou uma alteração ao calendário do campeonato do mundo de Rallies Cross Country. Devido ao surto do novo coronavírus, o Rally dos Sertões foi adiado de 14 a 23 de Agosto para os dias 7 a 15 de Novembro. Desta forma, foi decidido retirar a prova brasileira do calendário mundial