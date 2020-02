Mulheres no Automobilismo – 1º Encontro Nacional realiza-se no Circuito do Estoril O circuito do Estoril vai receber o 1º Encontro Nacional – Mulheres no Automobilismo, no dia 8 de março pelas 10h30, Dia Internacional da Mulher. Este primeiro evento, realizado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), tem como objetivo debater o papel das mulheres no desporto automóvel, mas também o de encontrar ideias para desporto AutoSport desporto/mulheres-no-automobilismo-1-encontro-nacional_5e4feb45979f2f128de7e857





Este primeiro evento, realizado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), tem como objetivo debater o papel das mulheres no desporto automóvel, mas também o de encontrar ideias para tornar a modalidade mais atrativa e com maior igualdade de género.