Muguruza junta-se a Sofia Kenin na final do Open da Austrália após vencer número três mundial A tenista espanhola Garbine Muguruza, 32.ª do 'ranking' ATP, eliminou hoje a romena Simona Halep, número três do mundo, no Open da Austrália e vai enfrentar na final a norte-americana Sofia Kenin.





Muguruza, que já conquistou dois títulos de 'Grand Slam', não chegava a uma final de um grande torneio desde 2017 (Wimbledon), que ganhou após Roland Garros em 2016.

A espanhola derrotou Halep por 7-6 (10/8) e 7-5.

"Tu recomeças todos os dias: estou muito emocionada por estar na final, mas ainda tenho mais um jogo para disputar no sábado. (...) Tu trabalhas até ao teu momento chegar", comentou Muguruza no final do jogo das meia finais.

A tenista norte-americana Sofia Kenin, 15.ª do 'ranking' ATP, já se tinha classificado horas antes para a final ao derrotar a número um do mundo, Ashleigh Barty, por 7-6 (8/6) e 7-5.

Esta é a primeira final de um 'Grand Slam' que a tenista dos Estados Unidos vai disputar.

