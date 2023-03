Em encontro da 24.ª jornada, e de acordo com o relatório do árbitro da partida, o técnico português foi expulso no arranque da segunda parte por palavras "ofensivas" utilizadas na direção do quarto árbitro, tendo, no final do encontro, entrado no balneário da equipa de arbitragem, proferindo "novas palavras injuriosas".

O comité disciplinar da Serie A optou assim por suspender Mourinho por dois jogos, com o treinador dos romanos a falhar a receção à Juventus e a deslocação ao terreno do Sassuolo, além da multa de 10 mil euros.

No final da partida com a Cremonese, Mourinho explicou que respondeu às "provocações e às palavras ofensivas" do quarto árbitro, sendo que, hoje, a imprensa desportiva italiana a confirma que, realmente, esse membro da equipa de arbitragem ofendeu o treinador de 60 anos.

"Vou procurar aconselhamento jurídico. É uma situação nova", disse Mourinho em conferência de imprensa, após o jogo em Cremona.

A Roma, que conta também com o guarda-redes internacional português Rui Patrício, segue no quinto posto da Serie A com 44 pontos, enquanto a Cremonese, que somou apenas a primeira vitória da temporada, é penúltima, com 12.

LG // PFO

Lusa/Fim