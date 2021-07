Depois de ter recebido um cachecol do clube, logo depois de ter saído do avião, Mourinho, de 58 anos, foi saudado por algumas centenas de adeptos, segundo mostram as imagens televisivas divulgadas pelo canal da Roma.

José Mourinho, que substitui o compatriota Paulo Fonseca no comando técnico da formação romana, com a qual tem contrato até 2024, deverá começar a trabalhar com a equipa nos próximos dias.

O técnico português, cujo vínculo com a Roma foi anunciado no início de maio, pouco tempo depois de ter deixado os ingleses do Tottenham, volta assim a trabalhar em Itália, onde treinou o Inter de Milão, entre 2008 e 2010, e no qual conquistou a sua segunda Liga dos Campeões (2010), depois de ter vencido a prova em 2004, pelo FC Porto.

