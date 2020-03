MotoGP2020:Treinos de MX acabam no Hospital para Viñales O treino de MX de Maverick Viñales terminou com uma queda violenta desporto MotoSport desporto/motogp2020-treinos-de-mx-acabam-no-hospital_5e6b83e51a16c91991b3da20





A estrela de MotoGP, Maverick Viñales caiu na quinta-feira durante um treino de motocross. O piloto da Yamaha Monster teve de passar a noite no hospital para observação.

Depois da corrida de MotoGP em Doha ter sido cancelada e os Grandes Prémios da Tailândia, EUA e Argentina terem de ser adiados devido à disseminação global do coronavírus, muitos pilotos aproveitaram a pausa forçada para manter a forma, alguns aproveitando para treinar na moto de motocross, como noticiámos.

Além dos irmãos Márquez e Fabio Quartararo, Maverick Viñales também o fez nos últimos dias e voltou a Andorra e Espanha após o inverno no Qatar.

Viñales, no entanto, caiu com sua Yamaha, com seriedade suficiente para ser levado ao hospital. A equipa divulgou o seguinte comunicado nas redes sociais:

“Maverick Viñales magoou-se hoje durante uma sessão de treino em MX. O piloto passou por um exame médico e está bem, não tendo acusado qualquer fratura.”

No entanto, o espanhol de 25 anos, que ficou no topo dos melhores nos testes de inverno de MotoGP em Valencia, Jerez e Losail, teve que passar a noite no hospital – “por precaução”, como enfatizou a equipa Yamaha: “Estamos ansiosos por vê-lo novamente em ação na moto”.