A negar a maturidade que devia ser apanágio da classe rainha, a primeira volta das MotoGP foi caótica, com Viñales e Savadori a caírem, enquanto Bagnaia se instalou mais uma vez no comando.

Com 13 voltas em jogo, Alex Márquez atacava só para cair logo a seguir, e com lecuona a chegar a 3º, Miguel era último mas encetou excelente recuperação, estando já em 6º à quarta volta enquanto Viñales ascendia a terceiro com Marc Márquez colado.

Aparte o quase inacreditável avanço de Pecco Bagnaia, à frente com quase 6 segundos de vantagem, estava tudo muito próximo entre os primeiros 4, com Danilo Petrucci depois a cerca de 5 segundos, mas a fazer uma prova regular, Quartararo caia para trás de Miguel Oliveira que mantinha o sexto lugar.

Luta entre Marc e Petrucci

Quartararo alcançara Lecuona só para cair de novo, e Alex Márquez recuperava, reduzindo a diferença para Bagnaia para metade a meio da corrida. Agora, eram portanto Bagnaia, Márquez, Viñales, Marc Márquez, Petrucci, Oliveira, Rins, Lecuona, Savadori, Rabat e Quartararo fechava o pelotão após numerosas quedas…

Infelizmente, a 3 voltas do fim, Alex caiu da perseguição a Bagnaia, deixando Viñales momentaneamente segundo, mas uma volta depois, seria Bagnaia a cair aparatosamente e Maverick estava à frente, enquanto Rins tinha vindo passar Oliveira, que era agora 7º.

Oliveira cai e Viñales isola-se para vencer

Bagnaia, porém, estava colado a Márquez em 2º e pretendia recuperar, com Marc Márquez mais atrás a ser incomodado por Petrucci.

Oliveira, pressionado por Quartararo, caia e baixava à entrada da última volta para 8º e Alex Márquez resistia aos ataques de Bagnaia, acabando Viñales por vencer!