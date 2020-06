Pouco mais de seis meses depois de anunciar a sua saída do MotoGP, Jorge Lorenzo (Yamaha Monster Energy) é novamente um vencedor de uma corrida na classe rainha, ainda que virtual.

O espanhol levou a melhor sobre Nakagami, primeiro comandante, e depois Tito Rabat, da Reale Avintia Racing, nos instantes finais do Grande Prémio Virtual da Grã-Bretanha deste Domingo, para subir ao primeiro lugar do pódio na Yamaha azul pela primeira vez desde Valencia em 2016 e conseguiu declarar Silverstone como Terra de Lorenzo pela primeira vez desde 2013.

“Como um imperador romano algures disse: ‘Veni, Vidi, Vici'”, disse o pentacampeão mundial depois de conquistar a vitória. “Cheguei, fiz a pole e ganhei. Mas devo dizer que o Fabio hoje foi muito mais rápido do que eu, mas como para ganhar a corrida tens de acabar… Conseguimos, mesmo que tenha caído na segunda curva. Fui consistente e fui muito rápido. Sobreaqueci um pouco o pneu traseiro, por isso não foi fácil apanhar o Tito, mas finalmente ultrapassei-o e ganhei a corrida. Foi muito divertido e estou muito feliz.”

“Durante estes dias experimentei todas as opções de pneus e fui com a traseira dura. Eu tinha claro que a escolha certa era a frente macia, e de facto não sobreaqueceu, mas o pneu traseiro médio sobreaqueceu um pouco e foi difícil de gerir, estava no limite. Portanto, a opção difícil para as últimas voltas foi melhor e também tive sorte que o Fabio tenha caído tantas vezes como fez, caso contrário, teria sido difícil derrotá-lo.”