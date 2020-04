MotoGP virtual: Rossi gostou da Corrida Virtual "Gostei!"" - Os comentários de Rossi na sua estreia na Corrida Virtual desporto MotoSport desporto/motogp-virtual-rossi-gostou-da-corrida_5e9477abc5d48e3195797175





Não há muito que o “Doctor” não tenha feito na sua carreira de Grande Prémio, mas andar numa Corrida Virtual foi uma estreia.

Pouco há que Valentino Rossi, da Yamaha Monster Energy, não tenha feito na sua carreira no Grande Prémio, mas até ontem nunca tinha participado de uma Corrida Virtual. O piloto de 41 anos alinhou na grelha no Red Bull Ring para fazer a sua estreia virtual e não desiludiu.

Qualificar-se na parte de trás da grelha não era uma preocupação para o nove vezes campeão do mundo porque, como todos sabemos agora, o Doctor é um homem para o dia da corrida. Houve ação desde o início também, depois de ele ter sido um dos muitos apanhado na carnificina da curva inicial que viu quase todo o plantel cair.

Começou então a luta com Michele Pirro e Danilo Petrucci, da Ducati Team, ao longo da corrida, com o seu momento de destaque a chegar à última volta, quando saltou pelo interior de Petrucci na última curva, numa tentativa desesperada de conquistar o sexto lugar. No entanto, o italiano enganou-se um pouco e despistou-se, o que significa que teve de se contentar com o sétimo lugar na sua estreia no #StayAtHomeGP.

“Tentei!”, gracejou o Doctor depois da corrida. “Tentei na última curva porque o Danilo estava lá, não muito longe de mim, mas o Danilo é demasiado bom na PlayStation! Então, toquei-lhe e despistei-me. Mas de qualquer forma, gostei! O meu nível não é fantástico, mas claro que vou tentar melhorar.”