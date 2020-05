11 pilotos da classe rainha e nove concorrentes de MotoE vão atacar o Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli em duas corridas este Domingo pelas 14:00h.

Assistimos ao primeiro Grande Prémio Virtual de sempre, há pouco mais de uma semana, no Circuito de Jerez – Angel Nieto com estrelas do MotoGP, Moto2 e Moto3 a competir em três Corridas Virtuais. Agora, MotoGP e MotoE dirigem-se ao Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli para competir em mais duas Corridas Virtuais cheias de divertida ação!

11 pilotos de MotoGP, incluindo o atual campeão Marc Márquez (Honda Repsol Team) e o nove vezes campeão do mundo Valentino Rossi (Yamaha Monster Energy) lideraram a formação na classe rainha, com a MotoE a incluir o vencedor do Mundial de 2019, Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) e o estreante na classe Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP).

A corrida de MotoGP terá nove voltas (35% da distância de corrida) e a corrida de MotoE cinco voltas (50% da distância de corrida) enquanto os pilotos competem no jogo virtual MotoGP20, que está disponível agora!

Alinhamento de MotoGP:

Honda Repsol – Marc Márquez e Alex Márquez

Yamaha Monster Energy – Maverick Viñales e Valentino Rossi

Ducati Team – Michele Pirro

Suzuki Ecstar – Joan Mir

Aprilia Racing Team Gresini – Lorenzo Savadori

Yamaha Petronas SRT – Fabio Quartararo

Ducati Pramac Racing – Franceso Bagnaia

Honda LCR Idemitsu – Takaaki Nakagami

Ducati Reale Avintia Racing – Tito Rabat

Alinhamento MotoE:

Trentino Gresini MotoE – Matteo Ferrari

LCR E-Team – Xavier Simeon

Avintia Esponsorama Racing – Eric Granado

EG 0,0 Marc VDS – Mike Di Meglio

Pons HP40 – Jordi Torres

Intact GP – Dominque Aegerter

Tech 3 E-Racing – Lukas Tulovic

Ongetta SIC58 Squadracorse – Mattia Casadei

Aspar Openbank Team – Alex Medina