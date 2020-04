O alinhamento para o Grande Prémio Virtual de Espanha Red Bull está repleto de estrelas e uma delas é Miguel Oliveira, que já alinhara na edição original. A KTM terá 2 pilotos da Tech 3 pois Espargaró não quer participar e a KTM de fábrica cedeu o seu lugar à Tech3*. Os pilotos da LCR também não marcam presença, por Crutchlow não estar interessado e Nakagami residir numa zona onde o jogo de MotoGP não está disponível ainda. O evento vai ainda angariar fundos com as visualizações para a Two Wheels for Life.

A grelha de MotoGP terá 11 pilotos que vão competir ao longo de 13 voltas, o equivalente a 50% da distância de corrida, enquanto as grelhas de Moto2 e Moto3 são compostas por 10 pilotos que competem em oito voltas, o que equivale a 35% da distância de corrida.

Além disso, pela primeira vez desde o seu lançamento na corrida 1 no dia 23 de Abril, os pilotos vão agora jogar no novo MotoGP 20 Videogame oficial do criador de videojogos, e parceiro de longa data da MotoGP Milestone.

Alinhamento de MotoGP:

Honda Repsol: Marc Márquez, Alex Márquez

Ducati: Danilo Petrucci

Yamaha Monster Energy: Maverick Viñales

Suzuki Ecstar: Alex Rins

Yamaha Petronas SRT: Fabio Quartararo

Ducati Pramac: Francesco Bagnaia

Ducati Reale Avintia: Tito Rabat

KTM Red Bull Tech 3*: Miguel Oliveira, Iker Lecuona

Aprilia Gresini: Lorenzo Savadori

Alinhamento de Moto2:

KTM Red Bull Ajo: Jorge Martin

Flexbox HP 40: Lorenzo Baldassarri

Italtrans Racing Team: Enea Bastianini

American Racing: Marcos Ramirez

Beta Tools Speed Up: Jorge Navarro

GP Lyqui Moly Intact: Marcel Schrötter

Equipa Aspar: Aron Canet

Petronas Sprinta Racing: Jake Dixon

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Luca Marini

Alinhamento de Moto3:

Aspar Team Gaviota: Albert Arenas

Leopard Racing: Dennis Foggia

SIC58 Squadra Corse: Niccolo Antonelli

Kömmerling Gresini: Gabriel Rodrigo

Snipers Rivacold: Tony Arbolino

KTM Red Bull Ajo: Raul Fernandez

Estrella Galiza 0,0: Sérgio Garcia

KTM Red Bull Tech 3: Deniz Öncü

Sécis Max: Alonso Lopez

BOE Skull Rider: Ricardo Rossi