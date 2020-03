MotoGP virtual: Márquez atribui vitória a conselhos Foi um jogador do eSport que aconselhou Alex desporto MotoSport desporto/motogp-virtual-marquez-atribui-vitoria-a_5e81f46eb06c74195b270d33





O espanhol creditou o sucesso na sua estreia à ajuda crucial que obteve do Indonésio competidor de eSport Moe na afinação virtual da Moto.

Alex Márquez, da Honda Repsol Team, fez uma performance impressionante na primeira Corrida virtual de MotoGP, ao vencer por mais de sete segundos, depois de ter travado o desafio de Francesco Bagnaia da Pramac Racing, numa luta antecipada pela liderança. Significa que o atual campeão do mundo de Moto2 conquistou a vitória na sua estreia numa corrida no MotoGP para, de certa maneira, se tornar o primeiro piloto a conquistar a vitória na sua estreia nas corridas de MotoGP desde Max Biaggi, em 1998, em Suzuka.

O estreante fez um grande arranque a partir do quarto lugar da grelha e felizmente conseguiu evitar o caos à sua volta na primeira volta, quando Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) mergulho por dentro do número 73, apenas para perder a frente e eliminar o colega da Yamaha Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy) em vez do irmão da Honda Repsol.

Em seguida, começou uma luta feroz com Bagnaia, com o par trocando de lugar volta a volta no icónico Mugello. Uma antiga rivalidade de Moto2 parecia ter-se incendiado no MotoGP durante o Grande Prémio #StayAtHome.

Eventualmente, Márquez conseguiu fugir de Bagnaia na sequência de uma queda do italiano, levando a bandeira de xadrez com vantagem, com o espanhol a comentar mesmo “querem que eu espere por vocês na linha de chegada?”, enquanto levava a bandeirada.

“Tão feliz“, começou por dizer Alex Márquez. “Eu sabia antes da corrida que não era o mais rápido, especialmente numa volta, por isso o meu objetivo era ser o mais consistente possível. Tive uma boa discussão com o Pecco nas primeiras voltas até ele ter tido a sua queda em Arrabbiata. Quero agradecer a Putut Maulana [Moe27 – um piloto indonésio de MotoGP eSport], que me deu algumas dicas de configuração.”

Não passei os palpites ao Marc porque sim, ele é meu irmão e meu colega de equipa, mas também é meu rival! Estou ansioso para fazer outra corrida agora. Direi à Dorna que quero fazê-lo de novo, mas quero um pouco mais de aviso. Só tive alguns dias para me preparar, por isso ter uma semana seria melhor para a próxima vez.”