O 4º Grande Prémio Virtual teve como palco o Circuito Misano Marco Simoncelli e na MotoGP um elenco alargado que incluiu desta feita Rossi, Viñales e Quartararo pela Yamaha, os irmãos Márquez e Nakagami pela Honda e ainda Pirro, Bagnaia e Rabat pela Ducati com Joan Mir e Savadori a marcar presença pela Suzuki e Aprilia respectivamente…

Alex Márquez, como primeiro vencedor, era um dos favoritos

Logo nos treinos, Quartararo e Alex Márquez foram os mais rápidos, seguidos de sempre rápido Bagnaia e com Viñales 4º, a partilhar a segunda fila com o seu colega de equipa Rossi e Marc Márquez.

O Francês recorrera mais uma vez ao “expert” da Playstation Trastevere e usou as dicas para o melhor efeito para fazer a pole virtual.

Para acomodar também as MotoE a seguir, a distância do “Grande Prémio” foi reduzida de 13 para 9 voltas, dando ainda mais hipótese aos fortes nas partidas como Bagnaia e Nakagami…

A prova começou com um salto para a frente de Quartararo e Bagnaia e Viñales a chocar e cair aparatosamente: isto deixou os irmãos Márquez 2º e 3º e Mir em 4º, com Pirro a cair logo a seguir também e Rossi a recuperar de 7º depois de um mau arranque.

À segunda volta virtual, “El Diablo” levava um avanço de quase 1,8 segundos, e Rossi atacava primeiro Viñales e depois Mir para chegar a 4º, num mixto de comentários bem humorados e alguma fanfarronice dos participantes, cada um em sua casa…

Bagnaia estava em penúltimo, facilitando as coisas a Quartararo, mas eis que o Francês cai e é agora Alex Márquez a liderar.

Savadori também chegava a 4º seguido de Rabat, e à frente Quartararo alcançava Márquez, que defendeu a sua liderança com sucesso.

nas duas voltas seguinte, os ataques constantes de Quartararo à liderança foram o foco da corrida, com Márquez e Valentino, a 4 segundos da frente, incapazes de participar.

A 2 voltas do fim, Quartararo toca na traseira de Márquez, e o espanhol cai, mas Fabio cai logo a seguir, deixando Márquez no comando e Quartararo a fechar o pódio!

No entanto, estava tudo muito próximo, com Fabio a apenas 0,8 da dianteira e a atacar e Rabat a cair nesta fase.

Na última volta, as 2 Honda e a Yamaha estavam em fila cerrada, com Marc a controlar e Quartararo a tentar demais e cair, mas Alex foi mais eficiente a suplantar o irmão para vencer, com Rossi a entrar no pódio!