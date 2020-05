As MotoGP, ponto alto do GP de Espanha virtual, começou com os comentadores a atualizarem as opiniões dos participantes, e um momento divertido quando na sua apresentação, Miguel Oliveira pediu aos outros que fossem respeitosos na primeira curva, ou então que “combinassem cair todos” para ficarem em posição de igualdade.

Quartararo disse que tem estado a treinar e Rabat mostrou-se entusiasmado, euquanto Marc Márquez aludiu ao importante trabalho feito pela organização “Two Wheels for Life”, que é o beneficiário dos fundos angariados por este Grande Prémio Virtual.

Os comentadores deram também boas vindas a Lorenzo Savadori, a estrear-se em representação da Aprilia.