A Corrida Virtual 4 viu o MotoGP juntar-se à Copa do Mundo de MotoE Enel para correr em torno do Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli, criando mais uma tarde de entretenimento de Domingo. Uma incrível quantidade de conteúdo foi produzido em torno do evento, criando dezenas de milhões de impressões e interacções, com os fãs a consumirem quase quatro milhões de minutos de vídeo relacionado com a Corrida Virtual 4.

Agora é hora de mais um GP Virtual, pois as classes de MotoGP, Moto2 e Moto3 preparam-se para enfrentar o Circuito de Silverstone no Grande Prémio Virtual Michelin da Grã-Bretanha, com o evento marcado para Domingo, dia 31 de Maio, às 14:00, Hora de Portugal.

Os pilotos voltarão a jogar no novo Videogame MotoGP 20 da produtora oficial de videojogos, editora e parceira de longa data Milestone, que já está disponível e proporcionará corridas em torno de uma das pistas mais desafiantes da temporada.

Oito pilotos de MotoGP formam a grelha de primeira classe, incluindo os super-rápidos Fabio Quartararo da Yamaha Petronas SRT e o ex-vencedor virtual Francesco Bagnaia da Ducati Pramac, mas terão um grande novo nome para enfrentar desta vez: Jorge Lorenzo!

O pentacampeão mundial fará um ‘wildcard’ virtual com a Yamaha Monster Energy em MotoGP, e Silverstone é um local onde reinou mais do que algumas vezes na sua carreira…

A corrida de MotoGP é a primeira, seguida de Moto2, antes do espetáculo terminar com as Moto3. A classe rainha vai competir em 10 voltas (50% da distância de corrida), com as corridas das classes intermédia e leve a serem seis voltas cada, ou 35% das respetivas distâncias de corrida.

Como sempre, os destaques da qualificação serão mostrados antes das corridas, com as sessões marcadas para decidir a grelha mesmo antes da transmissão.

Alinhamento:

MotoGP:

Ducati Team: Michele Pirro

Yamaha Monster Energy: Jorge Lorenzo

Suzuki Ecstar: Joan Mir

Yamaha Petronas SRT: Fabio Quartararo

Ducati Pramac: Francesco Bagnaia

Honda LCR Idemitsu: Takaaki Nakagami

Aprilia Racing Gresini: Lorenzo Savadori

Ducati Reale Avintia: Tito Rabat

Moto2

KTM Red Bull Ajo: Tetsuta Nagashima

Flexbox HP 40: Hector Garzo

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

Onexox TKKR SAG: Kasma Daniel Kasmayudin

Petronas Sprinta Racing: Xavi Vierge

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing VR46: Marco Bezzecchi

MV Agusta Forward Racing: Stefano Manzi

Federal Oil Gresini Moto2: Nicolo Bulega

EG 0,0 Marc VDS: Augusto Fernandez

Moto3

Aspar Gaviota: Stefano Nepa

Petronas Sprinta Racing: John McPhee

Leopard Racing: Jaume Masia

Kömmerling Gresini: Jeremy Alcoba

Honda Team Asia: Yuki Kunii

KTM Red Bull Ajo: Kaito Toba

KTM Red Bull Tech 3: Ayumu Sasaki

Reale Avintia Racing: Carlos Tatay

CIP Green Power: Maximilian Kofler

CarXpert Prüstel GP: Barry Baltus