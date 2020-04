Depois do incrível sucesso da primeira Corrida Virtual de sempre de MotoGP, foi anunciado um segundo evento e a Corrida Virtual 2 foi transmitida no Domingo, dia 12 de Abril.

De Marc Márquez (Honda Repsol Team) e Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) a Danilo Petrucci (Ducati Team) e Valentino Rossi (Yamaha Monster Energy), a formação foi recheada de estrelas e a ação de corrida frenética, à medida que a grelha enfrentou o Red Bull Ring na Áustria.

O feedback sobre as Corridas Virtuais da comunidade MotoGP, fãs, parceiros e muito mais só tem continuado a crescer. 29 parceiros de transmissão transmitiram o evento, o que significa que a segunda Corrida Virtual MotoGP voltou a atingir todos os continentes na Terra – tal como o primeiro!

O Top 5 da Virtual Race 1 junta-se a 5 novos adversários e desta vez, eles assumem o cirtcuito do Grande Prémio de Espanha!

No Domingo, dia 3 de Maio – data original para o GP de Espanha – será transmitido um outro confronto em destaque: o Grande Prémio Virtual Red Bull de Espanha. O evento é em solidariedade e apoio da Caridade Oficial do MotoGP, Two Wheels for Life, apoiando os seus esforços na luta contra o Covid-19. Terá início às 14:00 de Portugal e terá as três grandes categorias de Grandes Prémios – MotoGP, Moto2 e Moto3 – numa única prova online de três corridas.

A maioria das equipas de classe principal pode optar por colocar um piloto em campo cada um, com exceção da Honda Repsol, que pode entrar com dois, como atuais Campeões de MotoGP.

Em Moto2 e Moto3, dez pilotos podem entrar em cada categoria, com direito de entrada dado pela ordem do Campeonato após o Grande Prémio do Qatar.

Quem irá ser? Tudo será revelado à medida que o evento se aproxima…