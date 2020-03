MotoGP virtual: Alex Márquez estreia-se com vitória Márquez foi o mais à vontade no ambiente virtual desporto MotoSport desporto/motogp-virtual-alex-marquez-estreia-se-com_5e80a68cb06c74195b2690f9





A primeira corrida virtual de sempre realizou-se há momentos, tendo por palco o Autodromo del Mugello, sede do Grande Prémio Oakley de Itália, este ano marcado para 31 de Maio e para já, ainda sem desmarcação.

A corrida foi precedida pela apresentação dos participantes, a que entretanto se tinham juntado os homens da Suzuki Alex Rins e Joan Mir, e os treinos começaram com Pecco Bagnaia muito rápido, a fazer a primeira volta em 1:44.985, mas como se a realidade se impusesse ao virtual, logo a seguir Fabio Quartararo melhorou isso para 1:44.282, enquanto Miguel Oliveira, algo pouco à vontade – “Já vi que o jogo é mais difícl do que andar na moto real!” qualificou em oitavo, com Quartararo a fazer a pole.

A corrida foi divertida, começando com uma grande queda entre as Yamaha quando Quartararo e meteu por dentor de Viñales e logo a seguir, Oliveira cairia também.

Alex Márquez era o mais rápido, com Bagnaia colado e Viñales e Márquez a disputar o último lugar do pódio.

Lecuona iria protagonizar o maior número de quedas, praticamente uma por volta e Aleix Espargaró era último, com Rins e Mir a atrapalhar-se mutuamente e VIinãles a cair mais uma vez.

Mesmo assim, o espanhol ficou em terceiro depois de uma última volta electrizante atrás dos inseparáveis Márquez e Bagnaia, com Marc 5º atrás de Quartararo e com mais uma queda para Miguel Oliveira, que correndo sob a sigla hawk88, já que um dos seus apelidos é Falcão, não comprometeu o seu 8º lugar final, em vista do atraso de Espargaró e das constantes quedas de Lecuona, … A próxima já está prometida!