Fabio Quartararo, inspirado nas suas atuações passadas em Valência, vai procura reduzir a liderança do MotoGP de Joan Mir em Valência.

Uma pontuação de 32-8 a favor de Joan Mir no par de rondas em Aragón colocou o piloto da Suzuki numa vantagem de 14 pontos sobre Fabio Quartararo antes da corrida inaugural de Valência deste fim-de-semana.

Mas enquanto o francês foi obrigado a sofrer um difícil duplo encontro em Aragón, espera agora beneficiar de exibições consecutivas no que deverá ser terreno muito mais favorável em Valência. Depois de se qualificar na pole como rookie em Valência na época passada, Quartararo conduziu a sua Yamaha Petronas ao segundo lugar, 1,026s atrás de Marc Márquez na corrida. Mir, que também se estreou em Valência no MotoGP, terminou em sétimo a mais 10,622s.

Quartararo continuou o ímpeto com o segundo lugar nas tabelas de tempos do teste pós-corrida de Valência, uma fração atrás do piloto da Yamaha Maverick Vinãles e logo à frente do companheiro de equipa Franco Morbidelli.

“Apesar de termos tido duas corridas difíceis da última vez em Aragón, quero aproveitar a boa sensação que sempre tive numa moto de MotoGP em Valência nestas duas corridas que se aproximam“, disse Quartararo, cujas três vitórias em corridas esta temporada são mais do que qualquer outro piloto até agora.

“É uma pista pequena, mas é uma que eu gosto. Tive uma grande sensação lá no ano passado, quando assumi o pódio e a pole position, e também no teste de pós-época. Claro que espero poder repetir isso este fim-de-semana.”

“Faltam três corridas este ano e tenho uma diferença de 14 pontos para o líder. Sabemos a rapidez com que podemos andar aqui, por isso acho que temos boas oportunidades para entrar nestas provas finais em Valência e Portimão, e estou ansioso pelo primeiro encontro este fim-de-semana.”

Enquanto Quartararo é atualmente o adversário mais próximo de Mir, Vinãles (com menos 19 pontos) e Morbidelli (menos 25 pontos) também podem assumir matematicamente a liderança do título no domingo.