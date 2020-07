Com Jack Miller mais uma vez o líder inicial, e Oliveira de novo dentro do Top 10, Marc Márquez da Honda Repsol mais uma vez liderou a maior parte da segunda sessão, mas com tempo acima da primeira sessão mais fresca, indicando que ainda havia caminho a percorrer nessa fase…

A sessão foi atrasada por uma bandeira vermelha quando Petrucci e Alex Márquez caíram na curva 11 e enquanto na primeira saída foi um caso de rodar, nesta via-se a preocupação das equipas em começarem a adequar as motos ao traçado, com frequentes paragens nas boxes ao longo da sessão de 1,5 horas.

Tudo mudou porém pouco depois, porque Viñales saltaria para o comando com um tempo de 1:37.793, e em segundo veio ficar Quartararo, a 0,118s, seguido então de Márquez.

As Suzuki de Rins e Mir acabaram em formação, a meio segundo da frente, e seguiu-se, em vez do primeiro líder Miller, o seu colega de equipa Bagnaia, com Zarco outra surpresa em 7º (tanto mais que as Ducati oficiais ficaram fora do Top 10) e Aleix Espargaró da Aprilia mesmo à frente de Pol Espargaró da KTM, Morbidelli da Yamaha Petronas a fechar desta feita o Top 10.

Entretanto, Miguel Oliveira ficaria em 16º, com tudo a evoluir muito rapidamente para o final da sessão.

MotoGP segunda sessão, Top 10

1 12 M. Viñales- Yamaha Monster 1:37.793 2 20 F. Quartararo – Yamaha Petronas +0.118 3 93 M. Márquez – Honda Repsol +0.228 4 42 A. Rins – Suzuki Ecstar +0.524 5 36 J. Mir – Suzuki Ecstar +0.587 6 63 F. Bagnaia – Ducati Pramac +0.624 7 5 J. Zarco – Ducati Avintia +0.720 8 41 A. Espargaró – Aprilia Gresini +0.756 9 44 P. Espargaró – KTM Red Bull +0.799 10 21 F. Morbidelli – Yamaha Petronas +0.853