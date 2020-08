A terceira sessão de treinos livres (TL3) começou com Fábio Quartararo, Franco Morbidelli e o português Miguel Oliveira no topo da tabela de tempos.

Com a aproximação aos últimos 10 minutos, a classificação muda de figura, com Morbidelli a assinar o melhor e a entrar no pit lane para aprumar ainda mais a sua Yamaha Petronas. Alex Rins, recuperado da lesão no ombro sobe a segundo com a Suzuki, Quartararo desce a terceiro, Oliveira tem a quinta posição.

Mas as coisas não vão ficar por aqui: Valentino Rossi dá um sinal de si próprio, coloca a M1 oficial na terceira posição, sobe depois a segundo, sendo de imediato despojado dessa posição por um Alex Espargaro, que surpreende tudo e todos ao colocar a Aprilia atrás do italo-brasileiro Morbidelli.

E Miguel Oliveira? A 1m26s do final na tentativa de recolocar a KTM Tech3 entre os primeiros não evita uma queda, A sessão está terminada para o luso que fica em 12º na tabela de tempos.. O francês Johann Zarco, com a Ducati antiga do Team Avintia , sobre nos segundos finais à segunda posição!

No final é Franco Morbidelli que ‘assina’ o melhor tempo com a veloz Yamaha Petronas – a futura moto de Rossi em 2021, Quartararo fica na terceira posição, Pol Esparagro (KTM) e Rossi fecham a lista dos cinco mais rápidos, seguidos por Espargaro, Mir, Crutchlow, Viñalles e Petrucci que fecham o Top Ten.

A quarta sessão de treinos livres (TL4) tem início às 12h30, hora de Portugal Continental.