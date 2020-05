A MotoGP e a Tissot colaboram há muitos anos nos Grandes Prémios do Mundial de motociclismo, e a marca Suíça criou uma nova coleção dedicada ao MotoGP, com faz todos os anos. A tradicional marca de relógios Suíça está ansiosa pela próxima temporada e celebra com alguns modelos impressionantes que todos os fãs de MotoGP vão adorar usar.

Todos os relógios da MotoGP Collection ilustram as qualidades das próprias motas e dos pilotos. Têm o aspeto dinâmico e robusto das motos, com detalhes que refletem algumas das suas características, desde os instrumentos até aos poisa-pés. A precisão e a paixão refletem as qualidades dos pilotos. A precisão final é também a prova do elevado padrão de marcar o tempo que tem sido desenvolvido ao longo dos anos como Cronometrista Oficial do MotoGP.

Em 2020, a MotoGP Collection terá dois modelos na sua coleção padrão: um de quartzo, limitado a 4999 unidades e uma versão automática limitada a 3333 unidades.

Como sempre, a Tissot também criou algumas peças especiais e limitadas para cada um dos seus embaixadores de moto, como Marc Márquez, Jorge Lorenzo e Thomas Lüthi.

A coleção inclui 4 relógios: a Tissot T-Race MotoGP 2020 Automatic Chronograph Limited Edition (exclusiva, porque presta homenagem à associação de Tissot com a MotoGP e apenas alguns sortudos poderão possuir esta edição limitada), a Tissot T-Race MotoGP 2020 Chronograph Limited Edition (perfeita para colecionadores devido à sua produção fixa de 4999 peças), e as T-Marc Race 20, e Tissot T-Race MotoGP Special Edition.

François Thiébaud, Presidente da Tissot, comentou: “Queríamos voltar a introduzir um pouco de vermelho na Coleção MotoGP 2020, uma vez que faz parte do ADN de ambas as marcas. Estas novas versões são tão modernas como as motos onde se inspiraram. A Tissot já está ansiosa por celebrar a próxima temporada com o seu parceiro de longa data MotoGP, com estes grandes novos produtos.”