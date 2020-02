MotoGP, Testes Sepang: Miguel Oliveira positivo O português falou do primeiro contato com a KTM de 2020 desporto MotoSport desporto/motogp-testes-sepang-miguel-oliveira-positivo_5e3aa0c8979f2f128de03d5f





“Foram três dias muito positivos no “shakedown”, três dias onde acabámos por ter o primeiro contacto com a nova moto de 2020…”

“A prioridade foi validar algumas das peças, que têm de ser decididas até à primeira corrida, portanto essa foi uma, a outra foi certificarmos-nos que ambas as motos funcionavam…”

“Enfim, como o nome indica, o “shakedown” é um primeiro contacto e foi para isso mesmo que serviu, ter um primeiro contacto com esta moto, e que nos deixou já com muito optimismo…”

“Vamos continuar este trabalho nos próximos 3 dias, no próximo fim-de-semana, para onde vamos continuar a trabalhar, explorar mais esta KTM de 2020 e extrair o máximo partido que pudermos dela nestes próximos testes.

“Fisicamente, foram três dias duros, chegar aqui sem andar de moto há mais de 3 meses e vir fazer testes na Malásia é um choque muito grande para o corpo, mas o plano que a equipa desenhou foi muito doseado a nível físico e pude-me resguardar um pouco fisicamente para os próximos 3 dias.”

“Não me sinto ainda completamente a 100% a nível físico, mas estou bastante otimista em relação a poder chegar à primeira corrida e ter a resistência e força muscular suficiente para ser competitivo todas as voltas.”