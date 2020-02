MotoGP, Teste Sepang: Os rookies Como se deram os novatos na classe rainha? desporto MotoSport desporto/motogp-teste-sepang-os-rookies_5e42cfdfe83a5312a7402e0e





Alex Márquez (Honda Repsol Team), Brad Binder (KTM Red Bull Factory) e Iker Lecuona (KTM Red Bull Tech 3) desfrutaram de pelo menos cinco dias de trabalho duro no Circuito Internacional de Sepang, com as novas regras que permitem aos estreantes da classe rainha participar do teste shakedown no Circuito Internacional de Sepang antes dos 3 dias do teste oficial IRTA.

O atual campeão do mundo de Moto2, Alex Márquez, terminou como o rookie mais rápido em Sepang, ainda que apenas 0,062 à frente de Brad Binder.

Alberto Puig, team manager da Honda Repsol, ficou impressionado com a ação malaia de Márquez, uma vez que o número 73 terminou a apenas 0,693 do tempo mais rápido.

O progresso de Binder na KTM também foi impressionante. O sul-africano cortou o seu tempo do Dia 1 de 2:00.519 para 1:59.104 no final dos três dias, com Lecuona na segunda KTM Tech 3 a encontrar cerca de 0,7 segundos do dia 1 a 3.

Com as máquinas KTM com um aspeto tão forte, não será surpresa ver Binder e Lecuona a desafiarem para o top 10 desde o início do ano no Qatar. Em suma, foi uma exibição muito promissora pelos três rookie da MotoGP.