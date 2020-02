MotoGP, Teste Sepang: Oliveira em boa evolução A melhoria em relação a ontem foi de quase meio segundo desporto MotoSport desporto/motogp-teste-sepang-oliveira-em-boa-evolucao_5e3e91ceab112512a5ae412f





Miguel Oliveira acusou marcada evolução neste segundo dia do Teste de Sepang, acabando em 16º dos 26 pilotos em pista, logo a meio-pelotão, mas a apenas 0,793 s do ritmo do mais rápido Jack Miller e como segunda melhor KTM atrás do 8º lugar de Pol Espargaró.

O português reconheceu isso mesmo quando declarou há momentos:

“Fizemos uma volta rápida hoje de manhã bastante boa, depois acabámos por continuar o dia a trabalhar em pequenas afinações, no amortecedor de trás e na suspensão…”

“Demos um grande passo naquilo que foi, de facto, o nosso ritmo de volta, estamos muito mais rápidos do que estávamos antes…”

“A nossa diferença entre uma volta rápida e o nosso ritmo já não é tão pronunciada, não estamos tão distantes como no ano passado, o que era um dos nosso objetivos para esta temporada, justamente diminuir essa diferença…”