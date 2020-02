MotoGP, teste Sepang: Lorenzo pronto para testar no Domingo O novo piloto de testes da Yamaha vai pilotar no terceiro e último dia no Circuito Internacional de Sepang desporto MotoSport desporto/motogp-teste-sepang-lorenzo-pronto-para_5e3edb52ab112512a5ae5f0d





Depois de ter regressado à Yamaha e já ter andado no teste de shakedown no início desta semana, Jorge Lorenzo estará de volta a bordo de uma YZR-M1 amanhã no terceiro e último dia do Teste Oficial de MotoGP em Sepang, procurando familiarizar-se com a moto que deixou há vários anos para pilotar primeiro pela Ducati e o ano passado pela Honda Repsol.

Em declarações a Simon Crafar e Jack Appleyard, do MotoGP, hoje sábado, o diretor-geral da Yamaha Motor Racing Lin Jarvis confirmou que Lorenzo vai andar no domingo. Como se sente Jorge Lorenzo de volta à Yamaha M1 e qual é o seu papel em Sepang? Jarvis disse que é tudo acerca de o número 99 ficar confortável na Yamaha novamente, antes que os testes reais para desenvolvimento comecem mais tarde na época “talvez em Abril”.