MotoGP, Teste Sepang: A aclimatação de Zarco à Ducati





Depois de Quartararo, olhamos para o progresso do outro francês na grelha, Johann Zarco. O novo recruta da Reale Avintia Racing começou a vida como piloto da Ducati em Sepang e fez progressos impressionantes desde o dia 1 até ao dia 3 do Teste Oficial.

Como Ruben Xaus, manager da formação, explicou há dias, a equipa fez um melhoramento geral à equipa Avintia e ao pessoal técnico, com apoio da Ducati, para acomodar o rápido francês e dar-lhe mais confiança na estrutura.

No dia da estreia, Zarco estava a 1,5s do ritmo da frente – algo envergonhado por pilotos como Bagnaia na mesma moto, ou Oliveira numa moto mais jovem e supostamente inferior.

No Sábado, essa diferença já foi reduzida para 1,2s, uma vez que o duplo campeão mundial de Moto2 melhorou o seu tempo de 2:00.464 para 1:59.825. Depois, no último dia, Zarco fixou um 1:58.951 para se instalar a apenas 0,602 do ritmo de Quartararo – um tempo que foi menos de um décimo mais lento do que o de Andrea Dovizioso (Ducati Team).

No geral, um início sólido para a vida com a Desmosedici para o número 5, que acabou 17º no agregado.