MotoGP, teste Qatar: Viñales comenta “dia positivo” A Yamaha está mais perto de ser candidata a vitórias desporto MotoSport desporto/motogp-teste-qatar-vinales-comenta-dia_5e525b903555ec127149dc46





Maverick Viñales andou grande parte do dia 1 do Teste do Qatar à frente dos tempos, suficientemente à vontade na Yamaha YZR-M1 para tirar uma mão do guiador e posar para o fotógrafo a 50º de inclinação, pelo que se declarou satisfeito quando comentou:

“Senti-me confortável na moto logo de início e acho que, desde a Malásia, me senti muito melhor na moto…”

“Estivemos a testar muitas coisas hoje, coisas que era importante definir antes da corrida aqui no Qatar e, na verdade, estou muito satisfeito com o trabalho realizado aqui hoje…”

“O dispositivo de arranque, já tinha tentado em Sepang, mas agora acho que há outras marcas que também o estão a usar, a Honda e a Suzuki, não tenho a certez absoluta, mas acho que vi, por isso torna-se mais importante usarmos também…”

“Toda a gente vai arrancar melhor, por isso acho que é um progresso importante!”