No final do segundo de três dias de testes que está a realizar no Circuito de Losail no Qatar, Miguel Oliveira e a KTM RC16 com as suas novas cores para 2020 terminaram a jornada na 17ª posição, a pouco mais de segundo e meio do melhor tempo, ainda por cima atrapalhando o dia com uma queda sem consequências.

O piloto de Almada cumpriu ontem um total de 53 voltas ao traçado que será palco da abertura do campeonato dentro de duas semanas, registando na sua melhor volta, a vigésima, o melhor tempo do dia com 1:55.600, melhorando face ao dia anterior.

Um dia de trabalho intenso para o atleta que ‘transporta’ no seu capacete as cores da MEO e da Hyundai, e que no final revelou alguma dificuldade em encontrar velocidade quando equipou a sua moto com pneus de composto mais macio.

“Para ser honesto hoje tivemos algumas dificuldades. Inesperadamente, e por algum motivo, não conseguimos encontrar velocidade com o pneu mole, a minha melhor volta hoje foi realizada com o composto médio. Tenho a sensação de que de alguma forma perdemos o sentido durante o dia, por isso o ritmo não foi aquele que esperávamos atingir, falta-nos ainda meio segundo. Não foi de todo um dia fácil, por isso a nossa missão agora é, para amanhã, encontrar as décimas em falta.”

Hoje Miguel Oliveira e todo o pelotão do mundial MotoGP cumprem o derradeiro dia de testes no circuito do Médio Oriente, o último dia de testes antes do arranque do campeonato do mundo de MotoGP.