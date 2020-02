MotoGP, Teste Qatar termina com Yamahas muito fortes O Teste do Quatar terminou com as Yamaha e Suzuki muito fortes desporto MotoSport desporto/motogp-teste-qatar-termina-com-yamahas-muito-_5e5402b3979f2f128de95c4e





Viñales foi afinal o mais rápido no desafio final do terceiro dia para os tempos mais rápidos no Teste Oficial do Qatar.

Todo o terceiro dia, com tempos rápidos a baixar gradualmente, entrando nos 1:53 para os da frente, a liderança alternou entre Morbidelli, Viñales e Quartararo, com Rossi a juntar-se a eles a umas 2 horas do final, pondo todas as Yamaha presentes à frente e só interrompidas sequencialmente por Rins, que esteve, ora segundo, ora terceiro a maior parte do tempo também.

Com a segunda Suzuki de Joan Mir também no Top 5, Márquez ia aguentando a 6ª posição, mas sem melhorar, embora Rossi acabasse por desaparecer do Top 10 na última meia hora ao cair.

Na última meia-hora, Dovizioso veio entrar no Top 10, a apenas 4/10 do tempo mais rápido, que acabou por ser o que separou os primeiros 10 e com Jack Miller a entrar em 9º, Binder mantinha-se como única KTM no Top 10, mas em 8º.

Teste Qatar, Top 10 Final

1 12 M. Viñales – Yamaha Monster 1:53.858 2 21 F. Morbidelli – Yamaha Petronas +0.033 3 42 A. Rins – Suzuki Ecstar +0.210 4 20 F. Quartararo – Yamaha Petronas +0.219 5 43 J. Miller – Ducati Pramac +0.247 6 36 J. Mir – Suzuki Ecstar +0.271 7 93 M. Márquez – Honda Repsol +0.291 8 30 T. Nakagami – Honda LCR +0.381 9 33 B. Binder – KTM Red Bull Factory +0.425 10 4 A. Dovizioso – Ducati Team +0.454