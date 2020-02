MotoGP, Teste Qatar: Miguel Oliveira comenta Ainda faltou acertar algumas coisas na RC16 desporto MotoSport desporto/motogp-teste-qatar-miguel-oliveira-comenta_5e55059640d8a912bc6856a2





O terceiro dia do teste do Qatar encerrou ontem a atividade da pré-época, com a derradeira sessão a acabar já sob a luz dos holofotes e a longa ronda de declarações à imprensa a começar. Miguel Oliveira aproveitou para explicar o seu trabalho com a Tech 3 do terceiro dia:

“Hoje, este terceiro dia, foi sem dúvida o mais positivo, muito mais positivo que os primeiros dois dias do teste, embora sem termos conseguido extrair o máximo partido do pneu macio. Parece que para muitos outros pilotos, é uma vantagem muito grande…”

“Parece que nalguns casos, extrair o máximo deste pneu vale até mais um segundo por volta e é isso que não estamos a conseguir fazer de momento, é esse segundo que não temos que nos está a colocar no fundo da tabela e nesse aspeto, não estamos contentes.”

Apesar do piloto da KTM Red Bull ter acabado apenas em 18º a 1,150 segundos da frente, as razões estão identificadas e não são preocupantes:

“De facto, o nosso ritmo eventualmente coloca-nos uns 10 lugares mais a frente e apesar de desta vez não termos conseguido fazer um tempo muito rápido, o nosso ritmo é muito bom, fizemos um trabalho muito bom em conseguir afinar a moto para a corrida e é no que estamos a apostar neste momento, por isso estivemos a concentrar-nos mais nas afinações de corrida para a primeira prova aqui no Qatar daqui a duas semanas.”

“Ainda temos um par de ideias de coisas para tentar antes da corrida que nos devem tornar mais competitivos, mais rápidos com o pneu de qualificação, que é o que nos está a faltar neste momento!”