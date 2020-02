MotoGP, Teste Qatar: Márquez em dificuldades Marc Márquez: "Estou a lutar com mais dificuldades aqui". desporto MotoSport desporto/motogp-teste-qatar-marquez-em-dificuldades_5e53c26ed617441277b46d2c





A lesão no ombro do campeão do mundo não parece estar a ficar mais fácil no Teste do Qatar.

Apesar de ter feito o seu regresso à MotoGP no Teste de Sepang sem problemas graves, Marc Márquez, da Honda Repsol, reconheceu que está a sofrer mais com o ombro a recuperar no Teste do Qatar, duas semanas depois dos três dias na Malásia.

A natureza do Circuito Internacional de Losail viu o atual campeão do mundo sofrer mais com dor e força no ombro direito, com o número de curvas à direita a fazer a pilotagem incómoda para Márquez.

Isso tornou-se evidente no dia 2, com Márquez a admitir que o seu acidente na Curva 8 fora causado por empurrar demasiado com as pernas, compensando a sua falta de força no ombro.

“O acidente foi quando mudei de direção na curva 8 “, começou por dizer Márquez, explicando o acidente do Dia 2. “Nessa altura mudei de direção de outra forma que o normal, e especialmente quando estou cansado, faço muita força com as pernas porque não consigo fazê-lo com os ombros, e empurrei demasiado com as pernas, perdi a frente e com o ombro dorido, não consegui voltar e caí da moto. Para lá disso, temos sorte de estar bem”

O número 93 também deu uma atualização sobre o seu estado após o dia de abertura no Qatar, confirmando que não é apenas o ombro o problema neste circuito.

“É verdade que neste circuito estou a lutar com dificuldades, ainda mais do que na Malásia. A Malásia era um estilo de pilotagem diferente, aqui com as curvas longas, as curvas direitas longas, estou a sofrer um pouco mais. Consegui andar mais ou menos, mas tentámos não stressar no primeiro dia. Ainda assim, temos de trabalhar muito porque é neste circuito, como todos os anos, que todos os nossos pontos fracos estão, aqui no Qatar. No momento estamos longe dos da frente.”, disse o Campeão , aludindo ao seu 14º lugar de ontem, a 1,055 do mais rápido Quartararo.

Veremos como Marc Márquez se sai durante o último dia de 2020…