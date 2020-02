MotoGP, Teste Qatar: Honda também com dispositivo de arranque? Muito se tem falado dos dispositivos de Holeshot desporto MotoSport desporto/motogp-teste-qatar-honda-tambem-com_5e53c91c3555ec12714a6140





Viñales disse após o primeiro dia que “era importante” usar o mesmo que os outros nas Yamaha e Rins afirmara que já nas última provas do ano passado lhe parecia ter visto um dispositivo de “holeshot” na Ducati, destinado a comprimir a suspensão e maximizar a aceleração nos arranques e agora no Qatar, o mesmo fora visto, na Honda, praticamente admitindo que a máquina de Hamamatsu já tem um também e estão a usá-lo.

O dispositivo na Ducati

Rossi e Viñales já admitiram que a Yamaha está a usar a técnica, embora Valentino tenha afirmado que era cedo para decidir se era uma grande ajuda ou não, ressalvando, no entanto, que pequenas vantagens por vezes fazem a diferença…

Assim, a Yamaha tem um de certeza, e a Ducati e Aprilia já o usavam o ano passado. No caso da Ducati, sabe-se agora que Jack Miller já usara um em Buriram o ano passado, quando o dispositivo servia só para arrancar e depois era desativado na primeira travagem pelo próprio abaixamento da suspensão e não era usado o restante da corrida.

Aparentemente, o que a Ducati tem agora em segredo, embora praticamente confirmado pelo manager da equipa Davide Tardozzi ontem, pode ser ativado à saída de curvas à vontade do piloto, trazendo as vantagens de menor área frontal e menos afundamento da traseira na fase de aceleração nas retas. Os pilotos, esses, recusaram-se a comentar a eventual presença do dispositivo nas Desmosedici GP20 atuais.

Agora, a versão Honda

Agora, parece confirmar-se que a Honda também tem qualquer coisa mecânica nova no avanço esquerdo, onde o piloto pode facilmente operar um manípulo com o polegar esquerdo, sem comprometer a mão do acelerador.

É cedo para dizer se o aparelho funciona bem, porque nem Alex nem Marc têm estado em condições de tirar o melhor proveito seja do que for, Alex por ser um rookie e Marc por ainda estar a recuperar do ombro e ter sofrido uma queda.

O caso é que, a ser verdade, todas as marcas menos a KTM usam agora o dispositivo mecânico que impede a dianteira de afundar excessivamente nos arranques e, no caso da Ducati, poderá até estar a ser usado em reta para o mesmo efeito.