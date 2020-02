MotoGP, Teste Qatar: Honda perdida, “encontrou o caminho” Márquez revelou-se mais otimista desporto MotoSport desporto/motogp-teste-qatar-honda-perdida-encontrou-o-_5e55763bc935e51293a4fb8b





A Honda Repsol esteve em dificuldades durante os 3 dias em Losail, com Marc Márquez a testar lado a lado as motos de 2020 e uma de 2019, a de Nakagami, à procura de melhores sensações na RC213V:

“Agora estou bastante satisfeito, para ser franco, no primeiro dia estava muito preocupado com a situação, preocupado com o aspeto físico, mas como disse hoje já conseguimos fazer progresso, demos um grande passo, entendemos muitas, muitas coisas e vimos isso traduzido no ritmo de corrida e volta rápida…”

“Tudo se tornou mais fácil, menos exigente na minha condição física, trabalhámos muito do meu lado da boxe, é verdade que, de todas as Honda, o Cal começou a testar várias coisas que nós descobrimos e parece que ajudaram os outros e encontrámos a direção certa!

“Portanto, isso é o mais importante porque ontem estávamos completamente perdidos…”

“Ontem estava preocupado com duas coisas, primeiro não estava a ser suficientemente rápido e depois, não conseguia ter sensação na moto, sem compreender porquê….”

“Tive uma queda estranha, na Malásia e depois outra aqui e não percebia nada… Mas hoje no Qatar compreendemos tudo!”

“Pôs-me um pequeno sorriso na cara, mas também é verdade que ainda temos muito trabalho a fazer, porque os outros têm bom ritmo, mas a última hora foi mesmo boa!”

“A moto agora está pronta para a primeira corrida, resta ver se o Marc vai estar a 100%!, mas vamos continuar a trabalhar e tentar estar prontos!”