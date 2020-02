MotoGP, Teste Qatar: Ducati confirma dispositivo de rebaixamento Tardozzi confirmou por exclusão a presença do dispositivo desporto MotoSport desporto/motogp-teste-qatar-ducati-confirma_5e527ec8ee210512b2d28e53





Falou-se tanto da possível existência de um novo dispositivo da Ducati, que baixa a traseira nas retas para dar maior estabilidade à moto, que os pilotos não negaram nem confirmaram,que era importante saber da fonte.

Quem melhor para perguntar que ao Team Manager Davide Tardozzi?

“Só posso dizer que temos algumas coisas novas, como sempre, temos orgulho em dizer que, pelo menos nos últimos 5 anos, a Ducati tem trazido quase todas as inovações que temos nas motos em MotoGP, e temos qualquer coisa, sim, que achamos que vai funcionar e usaremos na corrida.”

“É uma coisa em que temos estado a pensar, e que talvez já esteja no moto, não posso confirmar, diria apenas que estamos bastante confiantes que vai ser um passo em frente…”

Sem mesmo confirmar se é uma evolução do chamado dispositivo de arranque, o gestor praticamente confirmou que se trata de uma solução mecânica, já que uma solução eletrónica não seria permitida pelo regulamento:

“Seja o que for, como tudo que adicionámos à moto antes de todos os outros no passado, só posso dizer que está estritamente dentro do regulamento, porque antes de fazer seja o que for consultámos a direção técnica da MotoGP e partilhámos com eles o que íamos fazer.”

“Ainda nem temos um nome, é uma coisa de que, para já, não queremos falar, mas posso dizer que ainda temos outras na gaveta, tudo indica que vamos ter a moto do futuro!”

“O motor que vamos usar para 2020 já foi selecionado, já o usámos na Malásia, e estamos confiantes de ter uma moto boa, que vai ser competitiva em 2020!”