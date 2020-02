MotoGP, Teste Qatar: Duas Yamaha à frente Morbidelli alternava o comando com Viñales, Rins e Quartararo e a meio do dia 3 desporto MotoSport desporto/motogp-teste-qatar-duas-yamaha-a-frente_5e53dbaa5002c3127d46f907





Três Yamaha e uma Suzuki estão no topo do poleiro até ao momento quando entramos nas últimas horas dos testes de pré-temporada de 2020.

Franco Morbidelli (Yamaha Petronas SRT) e Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy) lideram atualmente no dia 3 do Teste Oficial de MotoGP com 1:54.157, 0.206 à frente de Alex Rins na Suzuki e do compatriota da YZR-M1 oficial Viñales.

Joan Mir (Suzuki Ecstar) e Danilo Petrucci (Ducati Team) vinahm a seguir às 17:00 locais no deserto do Qatar.

No último dia de testes de pré-temporada de 2020, o campeão do mundo Marc Márquez tem três RC213Vs no seu lado da garagem, entre elas a máquina de Takaaki Nakagami (Honda LCR Idemitsu) de 2019, e aparece no Top 10 pela primeira vez enquanto a HRC tenta avançar antes da abertura da temporada dentro de 2 semanas. Noutra boxe, Petrucci tem duas GP20s, uma versão de 2019 e uma versão para 2020.

Piero Taramasso, chefe de duas rodas da Michelin, disse que os pilotos vão receber os pneus dianteiros que estarão disponíveis durante o fim-de-semana de corrida do GP do Qatar, sendo a opção mais difícil a assimétrica. Por isso, é de esperar que algumas simulações de corrida sejam feitas nesses pneus quando chegar a hora no Qatar.

Iker Lecuona da KTM Red Bull Tech 3) caiu na Curva 15, sem consequências.

Tempos às 17:00 locais, Top 10

1 21 F. Morbidelli Yamaha Petronas 1:54.157

2 42 A. Rins Suzuki Ecstar +0,206

3 12 M. Viñales Yamaha Monster +0,579

4 44 P. Espargaró KTM Factory +0,671

5 36 J. Mir Suzuki Ecstar +0,678

6 9 D. Petrucci Ducati Team +0,749

7 43 J. Miller Ducati Pramac +0,774

8 20 F. Quartararo Yamaha Petronas +0,841

9 46 V. Rossi Yamaha Monster +0,867

10 93 M. Márquez Honda Repsol +1,000