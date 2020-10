67 pontos cada, com quatro corridas ainda para fazer. É Brad Binder vs Alex Márquez na batalha para o Rookie do Ano 2020

Um já é um vencedor de corridas, dando à KTM a sua primeira vitória de sempre, o outro é duas vezes finalista no pódio nas últimas corridas. 2020 tem sido uma campanha estelar tanto para Brad Binder (KTM Red Bull Factory Racing) como para Alex Márquez (Honda Repsol Team) e para as últimas quatro corridas da temporada, a luta pelo Rookie of the Year vai estar ao rubro.

Numa temporada repleta de momentos inesquecíveis, a vitória no Grande Prémio da Checa de Binder está lá em cima ao nível das melhores. Ganhar apenas na sua terceira corrida de MotoGP é algo muito especial. Ganhar na sua terceira corrida de MotoGP numa máquina que ainda não registara até aí qualquer vitória na classe rainha, eleva a coisa uns pontos na escala do impressionante. Binder colocou-se no topo de mundo em Brno ao tornar-se apenas o quarto piloto da era de MotoGP a vencer numa campanha de estreia, mas quem foram os outros? Marc Márquez, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, companhia prestigiante.

O primeiro vencedor da África do Sul e MotoGP da KTM pode não ter estado em posição de vencer desde então, mas isso pode ser perdoado num ano tão imprevisível e tão competitivo. A KTM ainda está a melhorar a sua RC16, agora muito mais rápida, pelo que é fácil esquecer que a fábrica austríaca está apenas no quarto ano de competição de MotoGP.

A vitória de Binder foi simplesmente surpreendente e apesar de não ter vindo a desafiar para outra vitória, isso não lhe tira nada na sua primeira campanha na classe rainha. O piloto da KTM em Aragón provou mais uma vez que o número 33 se adaptou ao MotoGP como um pato à água e quando a RC16 estiver afinada para mais circuitos, é um candidato ao pódio e muito mais todas as semanas.

No entanto, Binder tem agora um rival para a coroa de rookie do ano. A ascensão de Alex Márquez, primeiro em Le Mans e agora em Aragón, tem sido espantosa. Mas as pessoas não devem surpreender-se: o irmão mais novo de Márquez é bicampeão mundial, outra coisa que muitos rapidamente esquecem. Passando despercebido durante a maior parte da temporada, Márquez tem feito o seu trabalho de forma tranquila e inteligente, melhorando constantemente e terminando todas as corridas, todas menos duas dentro dos pontos.

Os Top 10 do GP da Andaluzia e da Emilia Romagna eram um sinal claro de que o número 73 estava a conseguir lidar com uma RC213V complicada, cada vez mas rápido, e entrar diretamente para a Q2 no MotorLand Aragón foi um aviso para os seus concorrentes.

A fraqueza de Márquez em 2020 tem sido o seu ritmo na nova borracha Michelin macia, a sua força tem sido o seu ritmo de corrida. 2º no Treino Livre 4 foi mais um tiro de aviso de que Márquez tinha a Honda Repsol dominada em Aragón, mas mostrar ritmo no TL4 e entregar na corrida no domingo são duas coisas completamente distintas.

O seu pódio na corrida molhada em Le Mans foi provavelmente a recuperação da temporada até agora, mas o seu 2º em Aragón no seco foi igualmente impressionante, se não mesmo ainda mais.

O mote da surpresa de todos foi dado pelo seu irmão Marc Márquez, que modestamente e cheio de humor e orgulho no irmão mais novo, colocou um post a dizer “Olá a todos, eu sou o irmão do Alex Márquez”, como se o famoso fosse o irmão e não ele próprio!

O facto é que tanto Márquez como Binder foram revelações em 2020. A dupla brilhou em Moto3 e Moto2, e agora estão a fazer nome a si próprios num dos maiores palcos desportivos. 67 pontos cada, quando faltam quatro corridas. Quem vai apostar no Rookie do Ano de 2020?