Tommaso Marcon e Lukas Tulovic vão ser os pilotos da Tech 3 para a MotoE em 2020. A equipa de Hervé Poncharal, que também gere Miguel Oliveira, e agora Iker Lecuona, em KTM Red Bull na MotoGP, estende para o ano as suas actividades à Moto3, onde anunciou há pouco a contratação de Deniz Oncu para alinhar ao lado de Ayumu Sasaki. A política de ter dois pilotos por categoria também se aplica à MotoE, Campeonato que ainda tem um estatuto de Copa e entra na sua segunda época.

A jovem dupla de Tommaso Marcon e Lukas Tulovic deve formar a ponta de lança da Tech3 E-Racing na Copa do Mundo FIM Enel MotoE em 2020, competindo nas sete corridas de Maio a Novembro. O ano passado, a equipa lutou pela Copa com Hector Garzo, mas este foi “abarbatado” por >Sito Pons para 2020.

O italiano Marcon de 19 anos compete com o mesmo objetivo, após participações selecionadas no Campeonato do Mundo de Moto2 e dois anos de sucesso no Campeonato Europeu FIM CEV Moto2. Da mesma forma, o alemão Tulovic de 19 anos chega fresco de seu primeiro ano permanente no Campeonato do Mundo de Moto2 e está ansioso para lutar pela segunda coroa de MotoE de todos os tempos.

Tommaso Marcon: “Estou muito feliz por ir fazer parte da Tech3 E-Racing em 2020 e também por testar a MotoE, pois é um passo muito importante. A minha expectativa para a próxima temporada e também o objetivo é lutar pelo campeonato FIM Enel MotoE e acho que esse é o objetivo de toda a equipa. Darei o máximo para conseguir.”

Lukas Tulovic: “Estou muito grato a Hervé Poncharal e a toda a equipa Tech3 E-Racing pela chance de competir no Campeonato de MotoE. Estou ansioso por participar nesta categoria, já acompanhei as corridas, que são curtas, mas muito emocionantes. É impressionante como se pode ser rápido com máquinas tão pesadas, como já se viu. Hector Garzo já se saiu muito bem este ano, e espero poder fazer tudo tão bem como ele. Estou lá para lutar na frente, que é minha missão e treinarei duro para isso durante este inverno. Mal posso esperar pelos primeiros testes e pela primeira corrida!”

Hervé Poncharal, Gestor da equipa: “Estou muito orgulhoso e feliz por finalmente anunciar a nossa equipa Tech3 E-Racing MotoE para a próxima temporada. Vimos claramente que os jovens pilotos tiveram um desempenho incrivelmente bom em 2019 e acredito que essa é uma tendência que todos irão querer seguir, e eu decidi fazer isso também. O alinhamento, inclui um piloto de Itália e um piloto da Alemanha. O Tommaso terminou em terceiro no Campeonato Europeu da FIM CEV Moto2 e Lukas marcou pontos na sua temporada de estreia no Campeonato do Mundo de Moto2. Tommaso voltará a competir no Campeonato Europeu de Moto2 em 2020 e Lukas também competirá no Campeonato Mundial de Supersport. Estamos muito empolgados e acreditamos que esses dois andarão à frente.”

“Vamos manter a mesma apresentação da equipa e estamos muito felizes por ter a Total Hi-Perf a bordo, pelo segundo ano consecutivo e mal podemos esperar para começar a testar com a Energica. O primeiro ano foi um grande desafio, produzindo ótimas corridas, mas acredito que todos sabem mais sobre as corridas de MotoE agora, logo 2020 será ainda mais emocionante e ainda mais profissional e, com sorte, a Tech3 fará parte das equipas da frente. Bem-vindo ao Tommaso, bem-vindo ao Lukas! “