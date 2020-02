MotoGP Sepang: Rossi exibe novo capacete Rossi revelou aspetos positivos na nova YZR-M1 desporto MotoSport desporto/motogp-sepang-rossi-exibe-novo-capacete_5e417081b34dee12adb706d3





Valentino Rossi teve algumas razões para estar contente n o Teste de Sepang. O feedback no novo recruta Jorge Lorenzo, que o próprio Valentino encorajara a Yamaha a contactar para se tornar piloto de testes da marca, provou-se útil ao veterano multi-campeão.

Rossi e Lorenzo foram vistos várias vezes a conversa durante os três dias, levando inclusivamente Rossi a gracejar que “os pilotos de tornam mais simpáticos quando estão em fim de carreira”, aludindo ao facto de que ele e Lorenzo nem sequer estavam a falar antes quando eram rivais em pista.

O piloto da Yamaha Monster acabou por ser o 5º mais rápido em Sepang, com o seu 1:58.541 a deixá-lo a 0,192 segundos de Quartararo na moto semelhante.

Rossi exibiu também a versão de 2020 do seu habitual AGV “Sol e Lua”, que tem sido o tema mais recorrente nos capacetes de Rossi, mais uma permutação bem colorida da criação do famoso Aldo Drudi inspirada nos que o próprio pai do piloto, Graziano Rossi, usava nos anos oitenta.