MOTOGP SEPANG: Quartararo comenta o Teste





Fabio Quartararo mais uma vez foi sensacional, liderando todos os três dias do teste de Sepag, primeiro com a moto de 2019, e deposi com a nova YZR –M1 de 2020, uqe demorou um pouco mais a aprender: Aliás, o Francês previu que já não seria o mais rápido no Dia 2 após a troca de motos, mas acabou por ser.

“Hoje foi um dia dificil para nós, não foi fácil entrar no ritmo para fazer uma boa volta de manhã, mas precisamos de continuar a trabalhar de uma forma metódica.”

“Ainda estamos à procura de melhoramentos, mas ao todo estou mesmo contente, porque no geral ninguém conseguiu ser mais rápido, fomos os melhores, agora falta ver no Qatar e com sorte conseguiremos começar com uns bons resultados.”

“A simulação de corrida não foi má, altos 59s comparados com as outras Yamaha os melhores…”

“Francamente o meu objetivo é ser primeiro como hoje logo nos treinos livres de cada corrida, mas temos de trabalhar mais no ritmo ao longo de uma prova, porque sabemos que numa volta pontual somos mesmo rápidos…”