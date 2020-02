MotoGP, Sepang: Pelo menos há espírito de equipa na Ducati Petrux foi visto a empurrar Miller de volta à boxe desporto MotoSport desporto/motogp-sepang-pelo-menos-ha-espirito-de_5e418c59e83a5312a73fb87a





O Teste Oficial de Sepang pode ter corrido melhor à equipa satélite da Pramac que à Ducati Oficial Mission Winnow propriamente dita, com Miller a ser dos mais rápidos no primeiro dia e Bagnaia a acabar em beleza com o 4º lugar e os segundos em 6º com Petrucci e mesmo fora do Top 10 com Dovizioso.

Porém, uma coisa não falta, que é espírito de equipa e camaradagem entre as duas formações.Isto foi visto no teste, quando Petrucci deu uma “boleia” à moto de Miller, aparentemente avariada em pista, ajudando o Australiano a agarrar-se à moto oficial para regressar à boxe às tantas.

O facto é mais notável ainda quando o ano passado, ambos disputaram o lugar livre na formação de fábrica ao lado de Dovizioso, que acabou por ser dado a Petrucci e em boa hora pois a seguir o Italiano antigo Campeão das Superstock conseguiu uma estrondosa vitória de estreia em Mugello.