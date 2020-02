MOTOGP SEPANG: Oliveira sensacional em 11º! Miguel ficou a 12 milésimas do Top 10 desporto MotoSport desporto/motogp-sepang-oliveira-sensacional-em-11_5e3fea06ab112512a5aec06f





Miguel Oliveira terminou o Teste de Sepang contente com o seu trabalho e com rasgados elogios ao progresso da KTM que descreveu como tendo “uma diferença enorme na moto do ano passado”.

Com 22 voltas realizadas no derradeiro dia de testes em Sepang, Miguel Oliveira despediu-se hoje do traçado malaio com o seu melhor registo no cronómetro ao assinar na sua melhor volta 1m58.764s, confirmando assim toda a evolução que a KTM RC16 2020 revelou desde o primeiro momento em que saiu para a pista na passada sexta-feira.

Destaque maior para o facto do atleta apoiado pela MEO ter conseguido a sua melhor volta com um pneu normal e com um composto intermédio e não mole, num dia onde o piloto da Red Bull Tech 3 sentiu já alguma fadiga no ombro direito fruto de intensos seis dias de testes que realizou num dos circuitos do calendário mais exigentes em termos de travagens.

No conjunto dos três dias Miguel Oliveira regressa a Almada com a 12ª marca, satisfeito com o trabalho realizado e muito moralizado com o progresso da sua moto para este novo ano na grelha do mundial MotoGP.

O seu tempo de 1:58.764, mesmo à frente do de Marc Márquez, deixou –o a apenas 0,415 de segundo da frente no final, e a 12 milésimas de entrar no Top 10 em 11º da parte da manhã, levando-o a declarar:

‘Consegui fazer um bom tempo com um pneu da alocação normal da Michelin e não com um pneu especial como aconteceu com vários pilotos que terminaram na minha frente e estou muito contente por isso.”

“O ombro começou a dar algumas queixas com a fadiga natural de seis dias de testes aqui, sob este intenso calor e ainda tenho algum trabalho pela frente para deixar o ombro conforme acredito que possa estar ainda para a primeira corrida.”

“Estou muito contente com o trabalho que fizemos, a moto tem potencial ainda para melhorarmos um pouco mais…”

“Face ao ano passado a diferença é enorme e por isso estamos contentes pelo progresso que fizemos mas cientes de que temos que continuar a trabalhar para obter resultados ainda melhores neste inicio de temporada.’