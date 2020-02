MotoGP, Sepang: Oliveira 12º no agregado Mesmo com o ombro a atrapalhar, Oliveira pode ver o progresso na RC16 desporto MotoSport desporto/motogp-sepang-oliveira-12-no-agregado_5e415b2691833112879cc429





Miguel Oliveira acabou por ter um Teste de Sepang que ele e a equipa Tech 3 consideraram muito positivo, com o piloto longe do Top 10 em 16º no primeiro dia, quando os tempos não eram uma prioridade devido ao muito que havia a testar, mas evoluindo eventualmente para acabar em 11º no terceiro dia.

No conjunto dos três dias Miguel Oliveira regressa a Almada com a 12ª marca, satisfeito com o trabalho realizado e muito moralizado com o progresso da sua moto para este novo ano na grelha do mundial MotoGP.

Também Hervé Poncharal, gestor da KTM Tech3, se declarou satisfeito e espera entrar mais regularmente no Top 10 este ano:

“Com o ritmo que o Miguel evidenciou aqui em Sepang, e as melhorias na moto de 2020, não tenho dúvidas que vamos passar a andar dentro do Top 10 vulgarmente… o nosso objetivo agora é aproximar o Miguel do Pol e estar a apontar para o “Top 5”. Se conseguisse isso, os meus olhos até brilhavam.”

Miguel espera agora o teste no Qatar antes da primeira corrida do ano para validar os progressos da RC16.