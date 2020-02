MotoGP Sepang: KTM contente com progresso O manager MIke Leitner também considerou o teste positivo desporto MotoSport desporto/motogp-sepang-ktm-contente-com-progresso_5e417777ee210512b2cc7ee4





Pol Espargaró foi o primeiro a falar do progresso da equipa Austríaca ao longo dos três dias de Testes em Sepang:

“Foi um teste de sucesso, o último dia foi ótimo, testámos os pneus trazidos pela Michelin e tirámos as nossas conclusões, estive entre as primeiras posições sempre no Top 10, o que foi agradável em vista dos esforços que temos vindo a fazer no Campeonato.”

“Também estivemos a trabalhar na zona do braço oscilante, há muitas coisas a acontecer nessa área, porque no caso dos pneus mais macios e em condições de calor, estávamos com um défice de aderência e queríamos descobrir porquê e portanto estivemos a experimentar coisas diferentes.”

“Ao mesmo tempo, aprendemos muita coisa, por isso foi bastante útil…”

Já Brad Binder comentou:

“Estou contente, estamos mais perto, muito mais perto do que quando eu comecei, mas ainda há um longo caminho a percorrer, isso é uma certeza…”

Não houve um dia quem que não tivéssemos feito algum progresso, e isso é positivo, os tempos não foram muito bons mas estar a 0,7 da frente não é tão mau assim, por isso acho que podemos lá chegar…”

“Estou à espera de começar de novo no Qatar, decerto que quando tiver tempo para pensar um bocadinho no progresso que fizemos, ficará mais claro qual é o próximo passo…”