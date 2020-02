MotoGP, Sepang: Gigi Dall’Igna minimiza dificuldades da Ducati As dificuldades da marca foram atribuídas ao acerto com os pneus desporto MotoSport desporto/motogp-sepang-gigi-dall-igna-minimiza_5e416965f000f412c3afd02c





Entrevistado na conclusão dos testes, que deixaram a equipa oficial da Ducati apenas em 6º e 14º com Petrucci e Dovizioso, Luigi Dall’Igna, Director da equipa e guru técnico, desvalorizou os problemas sentidos, quando disse:

“Ao todo, estou satisfeito com os resultados do teste, foram razoáveis…”

“A moto de 2020 está muito melhor em comparação com a moto do ano passado , mas o problema são os novos pneus da Michelin que requerem uma afinação diferente da ciclística…”

“Estivemos a trabalhar nas configurações e na eletrónica, recolhemos uma data de dados de informação, e teremos que regressar no Qatar com algumas ideias novas e pôr isso tudo em prática.”