MOTOGP SEPANG: Espargaró radiante com a Aprilia A Aprilia parece pronta a entrar na luta desporto MotoSport desporto/motogp-sepang-espargaro-radiante-com-a_5e416242ecd6251278710a48





Uma das marcas que revelou grande progresso nos três dias do teste de Sepang foi a Aprilia: Aleix Espargaró, inclusivamente, mostrou-se radiante com a sensação e nova velocidade da RS GP20, comentando:

“Estou muito contente com o meu desempenho na nova RS GP… Consegui um ritmo de corrida muito forte e a melhor sensação de sempre numa máquina Aprilia!”

Logo no primeiro dia, o Catalão esteve dentro do Top 10, em 7º a apenas 0,482 de Quartararo com um 1:59.427, e acabou o teste no terceiro dia em 9º, mas tendo baixado o seu tempo para Aprilia, 1:58.694, que o deixou a meros 0,345 de segundo do tempo canhão de Quartararo.

O que ainda não conseguiu foi bater o seu irmão Pol, que na KTM Red Bull esteve sempre um par de lugares à frente…

Os outros pilotos Aprilia, Bradley Smith e Lorenzo Savadori, ficaram, respetivamente em 21º e, no caso de Savadori, 26º no “Shakedown”.