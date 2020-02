MotoGP, Sepang: Ducati em dificuldades O melhor da Ducati foi o 4º de Bagnaia, desporto MotoSport desporto/motogp-sepang-ducati-em-dificuldades_5e41540791833112879cc207





Apesar de Miller ter sido dos mais rápidos no Teste de Sepang, liderando mesmo até ao fecho das hostilidades no primeiro dia e considerando os testes ideais devido à pouca chuva que se abateu sobre o traçado, o seu otimismo não era totalmente compartilhado na boxe da oficial Mission Winnow.

Com Dovizioso à procura de afinações que nunca encontrou e a dizer que Márquez decerto estará mais competitivo na primeira corrida no Qatar do que aparentou aqui em Sepang, o melhor da Ducati foi o 4º de Bagnaia, que realizou um 1:58,502 para ficar apenas a 0,153 do mais rápido, enquanto Miller baixaria para 8º com o seu melhor de 1:58.616, a, 0,267 do tempo de referência.

Isto indica o quando a equipa oficial esteva em dificuldades, pois se Danilo Petrucci ficou logo a seguir em 6º com 1:58.606 e a 0,257s, já Dovizioso não conseguiu melhor que 14º, o seu 1:58,859, a deixá-lo a 0,510 do melhor.

Os problemas são os mesmos de sempre, dificuldade de inserção em curva e conversamente, de acelerar cedo à saída para aproveitar a vantagem da brutal aceleração da Desmosedici GP20…