MotoGP, Qatar: Equipas comentam cancelamento A Suzuki foi a primeira a comentar desporto MotoSport desporto/motogp-qatar-equipas-comentam-cancelamento_5e5cf59203b6eb12a1f5acb4





A FIM, a IRTA e a Dorna Sports anunciaram ontem à noite que o Grande Prémio do Qatar de 2020 não se realizará para a classe de MotoGP devido a preocupações crescentes e restrições de viagem impostas pelo país devido ao Coronavirus Covid-19.

As classes de Moto2 e Moto3 vão correr, uma vez que os pilotos e equipas já estão presentes no Qatar, após testes no Circuito Internacional de Losail.

Agora, a equipa Suzuki Ecstar foi a primeira a comentar, dizendo que está naturalmente desapontada por não correr, mas concorda com a decisão, que não foi tomada de ânimo leve pelos organizadores.

Davide Brivio – Team Manager, afirmou:

“Obviamente é uma grande pena ter de cancelar esta primeira corrida da temporada, pois estávamos todos prontos para começar, assim como os adeptos do MotoGP. Alguns dos nossos membros da equipa ficaram no Qatar após os dias de teste, pois estávamos cientes da gravidade do surto. Mas, neste momento, o mais importante é a segurança das pessoas, e temos de respeitar a decisão tomada pelas autoridades locais e pelos responsáveis do MotoGP.”

“É um momento delicado e estranho para todos em todo o mundo e precisamos de levar as coisas de corrida a corrida no momento e ver o que se desenvolve nas próximas semanas. Gostaria de desejar boa sorte a quem andar de Moto2 e Moto3 no próximo fim de semana, e espero que possamos voltar à pista em breve.”